Елена Рыбакина — Петра Квитова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Майами

Сегодня, 1 апреля, чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попытается завоевать титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале Рыбакина сразится с двукратной чемпионкой Уимблдона, 12-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Петра Квитова в финале турнира в Майами.

Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. Рыбакина выиграла прошлой осенью в четвертьфинале турнира в Остраве (7:6 (5), 6:4), а Квитова взяла верх в первом круге соревнований в Аделаиде в начале этого года (6:3, 7:5).