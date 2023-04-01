Елена Рыбакина — Петра Квитова: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Майами
Поделиться
Сегодня, 1 апреля, чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попытается завоевать титул на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В финале Рыбакина сразится с двукратной чемпионкой Уимблдона, 12-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Петра Квитова в финале турнира в Майами.
Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. Рыбакина выиграла прошлой осенью в четвертьфинале турнира в Остраве (7:6 (5), 6:4), а Квитова взяла верх в первом круге соревнований в Аделаиде в начале этого года (6:3, 7:5).
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
16:53
-
16:23
-
16:10
-
15:41
-
14:59
-
14:47
-
14:32
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:38
-
10:29
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
06:26
Партнерский контент