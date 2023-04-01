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«Оказывается, я люблю снег». Серена Уильямс опубликовала свежие фото

«Оказывается, я люблю снег». Серена Уильямс опубликовала свежие фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях фото с горнолыжного курорта.

«Оказывается, я люблю снег», — подписала фото Серена.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Серена отмечала, что приняла решение уйти из спорта, в частности, из-за желания проводить больше времени с дочерью Олимпией.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускала, что ещё может вернуться на корт.

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