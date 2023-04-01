Янчук: Хачанов провёл отличный турнир в Майами. Он заметно прибавил

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление Карена Хачанова на «Мастерсе» в Майами. Российский теннисист впервые в карьере дошёл до полуфинала данного турнира, где уступил другому россиянину Даниилу Медведеву.

«Карен заметно прибавил, он провёл отличный турнир в Майами, неслучайно обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса. Вчера был равный, интересный матч с Медведевым, где он владел инициативой, но не смог выиграть. Игра была очень упорной, но Медведев смотрелся чуть увереннее, сказался опыт больших матчей. В последнее время результаты наших теннисистов очень радуют», — приводит слова Янчука ТАСС.

Турнир категории «Мастерс» в Майами (США) проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000.