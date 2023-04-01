Янчук: Хачанов провёл отличный турнир в Майами. Он заметно прибавил
Поделиться
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление Карена Хачанова на «Мастерсе» в Майами. Российский теннисист впервые в карьере дошёл до полуфинала данного турнира, где уступил другому россиянину Даниилу Медведеву.
«Карен заметно прибавил, он провёл отличный турнир в Майами, неслучайно обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса. Вчера был равный, интересный матч с Медведевым, где он владел инициативой, но не смог выиграть. Игра была очень упорной, но Медведев смотрелся чуть увереннее, сказался опыт больших матчей. В последнее время результаты наших теннисистов очень радуют», — приводит слова Янчука ТАСС.
Турнир категории «Мастерс» в Майами (США) проходит с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8 800 000.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
16:53
-
16:23
-
16:10
-
15:41
-
14:59
-
14:47
-
14:32
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:38
-
10:29
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
06:26
Партнерский контент