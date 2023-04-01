Квитова на тай-брейке выиграла у Рыбакиной первый сет финального матча турнира в Майами

Сегодня, 1 апреля, проходит финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором встречаются чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет продолжался один час и шесть минут и завершился тай-брейком, на котором сильнее оказалась теннисистка из Чехии Петра Квитова со счётом 16:14.

Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.