Квитова на тай-брейке выиграла у Рыбакиной первый сет финального матча турнира в Майами
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Сегодня, 1 апреля, проходит финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором встречаются чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Майами (ж). Финал
01 апреля 2023, суббота. 22:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
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|1
|
|3
Петра Квитова
П. Квитова
Первый сет продолжался один час и шесть минут и завершился тай-брейком, на котором сильнее оказалась теннисистка из Чехии Петра Квитова со счётом 16:14.
Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходит с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
Комментарии
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