Титул в Майами стал для Квитовой первым в сезоне

Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова завоевала свой первый титул в сезоне, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Матч завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Этот трофей стал для неё 30-м в карьере. За победу Квитова получит $ 1 262 220 призовых и 1000 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Петра вернётся в топ-10 рейтинга WTA. В понедельник она станет десятой ракеткой мира.

Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходил с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующий победитель турнира Ига Свёнтек не смогла защитить титул, пропуская соревнования из-за травмы.