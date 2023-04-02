Титул в Майами стал для Квитовой первым в сезоне

Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова завоевала свой первый титул в сезоне, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Матч завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2. Этот трофей стал для неё 30-м в карьере. За победу Квитова получит $ 1 262 220 призовых и 1000 рейтинговых очков. Благодаря этому успеху Петра вернётся в топ-10 рейтинга WTA. В понедельник она станет десятой ракеткой мира.
Турнир категории WTA-1000 в Майами (США) проходил с 21 марта по 2 апреля. Общий призовой фонд женских соревнований в Майами составил $ 8,8 млн. Действующий победитель турнира Ига Свёнтек не смогла защитить титул, пропуская соревнования из-за травмы.
- 2 апреля 2023
-
01:01
-
00:56
-
00:33
-
00:30
-
00:25
- 1 апреля 2023
-
23:51
-
23:15
-
22:45
-
21:52
-
21:22
-
20:51
-
20:34
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
16:53
-
16:23
-
16:10
-
15:41
-
14:59
-
14:47
-
14:32
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:00
-
12:47
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:14
-
11:00