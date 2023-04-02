Квитова — о победе над Рыбакиной: поздравляю Елену с такими результатами

Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова высказалась о победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Матч завершился победой чешской теннисистки в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2.
«Поздравляю Елену не только с этими двумя неделями, а вообще с такими результатами на протяжении года. Ты играешь великолепно, удачи в оставшейся части сезона. Я рада слышать чешский язык здесь, видеть чешские флаги. Спасибо вам за поддержку. Это значит многое. Без спонсоров это было бы невозможно. Спасибо также организаторам и IMG, конечно, моему агенту. Спасибо моей команде, которая сохраняла позитивный настрой на протяжении этих двух недель», — сказала Квитова сразу после победы на корте.
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