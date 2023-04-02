Петра Квитова: иногда так устаёшь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться

Двукратная чемпионка Уимблдона, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова поделилась эмоциями от победы в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Встреча теннисисток завершилась в двух сетах со счётом 7:6 (16:14), 6:2.

«План минимум выполнен. Что я собираюсь выиграть дальше? Кто знает. Я уже выиграла один трофей, так что сейчас очень рада. Но все испытывают эйфорию после выигранного трофея. По ходу турнира нет времени радоваться, потому что ты сосредоточена на каждом следующем матче. Иногда так устаёшь, что даже не можешь насладиться победой и порадоваться. Сейчас я счастлива. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Квитовой ASAP Sports.