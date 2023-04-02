Янчук — о финале в Майами: Медведеву повезло, что играет с Синнером, а не Алькарасом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Медведеву повезло, что он играет с Синнером, а не Алькарасом. Алькарас разнёс его в Индиан-Уэллсе — Медведева там просто не было. С Синнером будет лучше, потому что Даниил его уже обыгрывал.

Всё-таки Янник играет не так быстро, как Алькарас. У Карлоса быстрее летят мячи, двигается быстрее, укорачивает. Но Синнер очень сильно прибавил в последнее время. Матч должен быть очень интересным. Янник понимает, что он прибавил. Даниилу надо собраться и не упустить своих шансов.

Матч будет затяжным и изнурительным, потому что будет преобладать обмен ударами с задней линии по отскочившему мячу. Будет много беготни по задней линии. Стиль игры у них примерно одинаковый. Победит тот, кто надёжнее и везучее. 55 против 45 в пользу Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.