Янчук — о финале в Майами: Медведеву повезло, что играет с Синнером, а не Алькарасом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Даниила Медведева с итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Медведеву повезло, что он играет с Синнером, а не Алькарасом. Алькарас разнёс его в Индиан-Уэллсе — Медведева там просто не было. С Синнером будет лучше, потому что Даниил его уже обыгрывал.
Всё-таки Янник играет не так быстро, как Алькарас. У Карлоса быстрее летят мячи, двигается быстрее, укорачивает. Но Синнер очень сильно прибавил в последнее время. Матч должен быть очень интересным. Янник понимает, что он прибавил. Даниилу надо собраться и не упустить своих шансов.
Матч будет затяжным и изнурительным, потому что будет преобладать обмен ударами с задней линии по отскочившему мячу. Будет много беготни по задней линии. Стиль игры у них примерно одинаковый. Победит тот, кто надёжнее и везучее. 55 против 45 в пользу Медведева», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 2 апреля 2023
-
14:45
-
13:50
-
13:41
-
13:28
-
13:03
-
12:38
-
12:21
-
11:54
-
11:16
-
10:16
-
09:47
-
09:30
-
04:53
-
03:43
-
03:26
-
01:01
-
00:56
-
00:33
-
00:30
-
00:25
- 1 апреля 2023
-
23:51
-
23:15
-
22:45
-
21:52
-
21:22
-
20:51
-
20:34
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:31
-
18:20
-
17:54
-
16:53
-
16:23