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Состоялась жеребьёвка турнира в Эшториле, где сыграют Рууд, Хуркач, Шелтон и Тим

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 3 по 9 апреля. В 2022 году данные соревнования выиграл аргентинец Себастьян Баэс.

Сетку турнира в Эшториле возглавил двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Джулио Цеппьери (Италия) – Жоау Соуза (Португалия, WC).

Второй номер посева у девятого номера рейтинга ATP Хуберта Хуркача из Польши. Во втором круге соревнований Хуркач сразится либо с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом, либо с квалифаером.

Интересные противостояния первого круга турнира в Эшториле:

Доминик Тим (Австрия) – Q

Констан Летьен (Франция) – Бен Шелтон (США, 8, WC)

Диего Шварцман (Аргентина, 7) – Марко Чеккинато (Италия).