Квитова: тай-брейк в матче с Рыбакиной был самым длинным в моей жизни

Победительница Miami Open —2023, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова прокомментировала сумасшедший тай-брейк в первом сете финального матча с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Напомним, Квитова выиграла «перестрелку» в конце первой партии со счётом 16:14. После этого чешка уверенно взяла второй сет и выиграла титул.

«Перед нашим финалом я прочитала, что Елена ещё не проигрывала тай-брейк в этом сезоне. Но я говорила себе, что в какой-то момент она должна проиграть один тай-брейк. Так что я решила попробовать.

Я думаю, что это был самый длинный тай-брейк в моей жизни. Был один мини-брейк, потом другой, и мы просто продолжали подавать — я полностью потеряла контроль над тем, кто подаёт, а кто нет, когда мы меняемся сторонами и так далее», — приводит слова Квитовой Tennis.com.