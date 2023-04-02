Квитова: тай-брейк в матче с Рыбакиной был самым длинным в моей жизни

Победительница Miami Open —2023, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова прокомментировала сумасшедший тай-брейк в первом сете финального матча с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Напомним, Квитова выиграла «перестрелку» в конце первой партии со счётом 16:14. После этого чешка уверенно взяла второй сет и выиграла титул.
«Перед нашим финалом я прочитала, что Елена ещё не проигрывала тай-брейк в этом сезоне. Но я говорила себе, что в какой-то момент она должна проиграть один тай-брейк. Так что я решила попробовать.
Я думаю, что это был самый длинный тай-брейк в моей жизни. Был один мини-брейк, потом другой, и мы просто продолжали подавать — я полностью потеряла контроль над тем, кто подаёт, а кто нет, когда мы меняемся сторонами и так далее», — приводит слова Квитовой Tennis.com.
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