Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Боготе, где сыграют Рахимова, Аванесян и Бушар

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Россия представлена в сетке соревнований двумя теннисистками — Камиллой Рахимовой и Элиной Аванесян.
Получившая четёртый номер посева Камилла Рахимова в стартовом матче на турнире встретится с представительницей Кипра Ралукой Джорджаной Шербан. Эта игра состоится сегодня, 3 апреля, и начнётся около 18:00 мск.
Элина Аванесян, завтра, 4 апреля, сыграет свой матч первого круга против пятого номера посева, итальянской теннисистки Сары Эррани.
Сетку соревнований в Боготе возглавила 14-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, которая в матче первого круга встретится с шведкой Мирьям Бьёрклунд. Второй номер посева получила действующая победительница турнира, немецкая теннисистка Татьяна Мария. Также стоит отметить, что участие в турнире примет получившая WIld Card бывшая пятая ракетка мира, канадка Эжени Бушар.
Призовой фонд грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) превышает $ 250 тыс. Соревнования пройдут с 3 по 9 апреля.
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