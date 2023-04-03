«У неё нет друзей в туре». Завистница атаковала Марию Шарапову во время Miami Open — 2017

Не всем нравилось возвращение российской теннисистки на корт после дисквалификации за допинг. Особенно недовольной была чешка Стрыцова.

Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за положительный допинг-тест на мельдоний во время Australian Open — 2016. Шарапова столкнулась с жёсткой критикой многих коллег-теннисистов, но это не изменило её желания вернуться на корт.

Мария готовилась возобновить карьеру в конце апреля 2017-го на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. Организаторы предоставили ей уайлд-кард заблаговременно — в марте, когда проходили престижные американские «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Скорый камбэк Шараповой стал предметом обсуждения. Особой резкостью отличилась чешка Барбора Стрыцова, выступившая с тирадой против Шараповой во Флориде.

Перед возвращением Шарапову продолжали критиковать, хоть и не так сильно, как в 2016-м, когда теннисистка на пресс-конференции сообщила о своей допинг-пробе. Нельзя сказать, что камбэк Марии воспринимался коллегами с восторгом, но и откровенных оскорблений практически не было.

Преобладающее настроение теннисной общественности можно охарактеризовать словами главы WTA Стива Саймона: «Санкцией за нарушение Шараповой была дисквалификация. Она достаточно наказана». Дискуссия возникала по поводу способа возвращения россиянки на корт.

Мария Шарапова вернулась на корт весной 2017-го Фото: Adam Pretty/Bongarts/Getty Images

Во время Индиан-Уэллса запомнились высказывания немки Анжелик Кербер и датчанки Каролины Возняцки.

Кербер назвала ситуацию с уайлд-кард Шараповой «очень странной». Немку смущало, что Марии разрешили сыграть первый матч 26 апреля (остальные участники начинали 24 апреля), в первый день после дисквалификации. До этого Шарапова не имела права даже находиться на территории проведения соревнований. Кроме того, Кербер считала, что уайлд-кард Марии на турнире в Германии могла получить перспективная немецкая теннисистка.

Возняцки тоже удивлялась возвращению Шараповой именно на Porsche Tennis Grand Prix, который официально стартовал до истечения отстранения российской теннисистки.

«Подчеркну сразу, я согласна с тем, что Шарапова привлекает большой интерес. Ко всему женскому теннису, а не только к одному турниру. Но вместе с тем я считаю, что это сомнительное решение – разрешать игроку выступать на турнире на неделе, в начале которой он ещё дисквалифицирован. И неважно, о каком игроке речь. Я считаю, что со стороны турнира это неуважение к другим игрокам и к WTA. Но что есть, то есть. Понятно, что правила выкручиваются в разные стороны в зависимости от того, кто и что хочет сделать. Я верю, что все заслуживают второй шанс, и думаю, что она вернётся и будет бороться за свои прежние позиции. Не сомневаюсь, что она будет играть хорошо. Но в то же время мне кажется, что, если тебя поймали на запрещенном препарате, ты должен самостоятельно подниматься с самого низа», — заявила Возняцки после победы над Магдой Линетт во втором раунде Индиан-Уэллса.

Не все соглашались с тем, что Марии следует предоставлять уайлд-кард. Некоторые считали, что ей следует самостоятельно подниматься в рейтинге (к концу дисквалификации она опустилась на 262-е место) и какое-то время участвовать в мелких турнирах. Хотя и такая позиция не была слишком распространённой. Даже тогдашняя первая ракетка мира Энди Маррей, один из главных критиков Шараповой в 2016-м, признал, что Мария очень популярна и организаторы соревнований резонно хотят предоставить ей уайлд-кард, исходя из собственных интересов.

«Мне кажется, что возвращение должно быть трудовым. Однако большинство турниров будут делать то, что, по их мнению, пойдёт им на пользу. Если они считают, что громкие имена продадут больше билетов, то они будут их приглашать. Хотя к Уимблдону Шарапова уже может подняться в рейтинге, и уайлд-кард ей будет уже не нужна», — сказал Маррей.

Энди Маррей в 2017 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Руководящие органы приняли решение. Марии разрешено вернуться и продолжить карьеру. Думаю, это справедливо. Если турниры хотят давать ей уайлд-кард, то это их право и их решение. Хорошо, что она возвращается», — ещё более мягко высказалась экс первая ракетка мира Винус Уильямс.

Шарапова во время американских «Мастерсов» активно готовилась к возвращению на корт. При этом не забывала о развитии бизнеса и светских мероприятиях, которых в её жизни стало намного больше во время дисквалификации. 27 марта Марию заметили с пакетом льда на голеностопе после тренировки в Лос-Анджелесе. А уже на следующий день она приняла участие в конференции ANA Inspiring Women in Sports Conference, посвященной вдохновляющим женщинам в спорте. Вместе с ней там выступила легенда тенниса Билли Джин Кинг.

Билли Джин Кинг и Мария Шарапова в 2017 году Фото: Jonathan Leibson/Getty Images for FIJI Water

Заявленная цель конференции — прославление наиболее вдохновляющих спортсменок мира, обсуждение проблем женского спорта и рассказ вдохновляющих спортивных историй миру. Мария сопровождала свой камбэк правильным информационным фоном.

«Период вне тенниса дал мне время пожить. В прошлом году я съездила на «Коачеллу» (фестиваль музыки и искусств в Калифорнии. – Прим. «Чемпионата») и сказала: «Ого, тут 120 000 человек вытворяют такое, о чём я даже не помышляла». Время вне тенниса позволило мне понять, что я могу жить без игры. Я поняла, что у меня есть семья, с которой могу проводить много времени. Мне казалось, что организм начинает меня подводить. В этом году я пропущу «Коачеллу», потому что у меня снова есть работа… Сейчас я на том этапе, когда ближе к концу карьеры, чем к началу. И мне хочется завершить её на своих основаниях. Я упорно боролась за то, чтобы мир узнал правду», — сказала Шарапова.

Параллельно проходил «Мастерс» в Майами, на котором Шарапову решила упомянуть 20-я ракетка мира Барбора Стрыцова. Чешская теннисистка, в 2013 году дисквалифицированная на полгода за использование сибутрамина (она настаивала, что вещество попало в организм случайно вместе с препаратом для похудения), очень резко прокомментировала грядущее возвращение Марии.

«Я ей не друг. Мне кажется, у неё нет друзей в туре. Шарапова ни с кем не разговаривает. Я буду играть в Штутгарте и тоже надеюсь начать свой матч в среду. По-моему, это неправильно. Мне кажется, когда ты делаешь что-то подобное, ты должна понести наказание. Конечно, дисквалификация – это уже наказание. И я ничего не имею против Шараповой. Но мне не нравятся правила. Внезапно оказалось, что она может начать турнир в среду. Мы приедем туда после Кубка Федерации и должны играть во вторник. Вот это мне не нравится.

Но, конечно, это Мария Шарапова, и что ты тут поделаешь? Я не буду злиться по этому поводу, но то, что происходит с турниром в Штутгарте, меня шокирует. Однако я не могу ничего изменить, так что и думать об этом не буду. Меня дисквалифицировали на полгода, и это очень мало по сравнению с её 15 месяцами, но после дисквалификации ты не знаешь, чего ожидать. Настоящий матч на турнире – это совершенно другое. Я тренировалась девять недель, однако после первого матча у меня всё болело, я три дня не могла ходить, но была рада вернуться на корт. Можно тренироваться по шесть часов в день, однако ты никогда не сможешь воссоздать условия настоящего матча. Там в игру вступают нервы, мысли, организм работает не так, как на тренировке.

Когда меня дисквалифицировали, поначалу я была очень расстроена, у меня даже было что-то вроде депрессии. Я думала, что со мной поступили несправедливо. Но потом у меня появились и хорошие мысли, я успокоилась, из моей жизни ушёл стресс, с которым теннисистки сталкиваются каждый день. Можно сказать, что всё это мне помогло. Я смогла пожить обычной жизнью, ходила на почту, стирала одежду. Звучит безумно, но мы такими вещами не занимаемся, настоящей жизни не видим, потому что в туре жизнь ненастоящая. Мы живем на всём готовом, мы как цирк, который ездит по разным странам. Так что мне было полезно увидеть другую сторону жизни. Я узнала, кто настоящий друг, а кто – нет, так что в этом плане тоже был полезный период», — заявила Стрыцова на пресс-конференции во время Miami Open.

Барбора Стрыцова на «Мастерсе» в Майами в 2017-м Фото: Julian Finney/Getty Images

В тираде Стрыцовой просматривается явная зависть к Шараповой. Барбора жалуется на свою тяжёлую судьбу из-за дисквалификации и в то же время отказываться выразить хоть какое-то сожаление Марии, оказавшейся в аналогичной ситуации, но пропустившей намного больше времени. Вдобавок к этому Стрыцову терзал тот факт, что Шарапова – популярная личность, и организаторы турниров в буквальном смысле устроили гонку за то, чтобы предоставить ей уайлд-кард. Возвращение Марии стало большим событием для тенниса, в то время как камбэк Барборы в своё время остался незамеченным.

Заявление Стрыцовой не соответствует действительности уже в самом его начале. У Шараповой были друзья в туре. В первую очередь это теннисистки-соотечественницы Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Елена Веснина и другие, которые неоднократно публично её поддерживали. Среди иностранных спортсменов у Марии тоже хватало приятелей, в том числе суперзвёзда первой величины.

«Когда это произошло, Рафаэль Надаль прислал мне очень доброе сообщение поддержки. Я его безмерно уважаю», — призналась Шарапова перед возвращением.

Надаль поддерживал Шарапову и в 2018-м, когда Мария проваливалась на корте, получала за это множество хейта в свой адрес и всерьёз подумывала завершить карьеру после вылета в первом матче Индиан-Уэллса и последующего снятия с «Мастерса» в Майами.

Рафа тренировался с Марией в разгар грунтового сезона и помогал обрести уверенность в себе

«Две минуты на корте с величайшим в истории. Очень нервничала», — написала Шарапова в соцсети.

«Безусловно, мне очень понравилось. Тренировка с Шараповой была отличной. Потом я ещё и трофей в Риме взял. Так что готов повторить этот опыт на любых соревнованиях. Было круто», — ответил взаимным комплиментом Надаль.

Рафаэль Надаль и Мария Шарапова Фото: Brad Barket/Getty Images

Выпад Стрыцовой во время Майами-2017 не повлиял на моральное состояние Шараповой. Через месяц Мария сыграла в Штутгарте и после длительного простоя с ходу дошла до полуфинала, выбив далеко не последних теннисисток Роберту Винчи, Екатерину Макарову и Анетт Контавейт. Да, отрезок карьеры Марии после дисквалификации в целом вышел далеко не самым удачным, но важен тот факт, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» не сломалась под колоссальным давлением хейтеров и завистников.

«Я провожу в раздевалке ровно столько времени, сколько необходимо. У меня есть другая жизнь, семья, друзья. Чем меньше времени я проведу в раздевалке, тем больше энергии у меня будет для них. Меня уважают за то, что я делаю на корте, и для меня это гораздо важнее, чем если кто-то скажет, что я приветливая на турнире.

Я отбываю своё наказание. И зачем требовать большего? Есть какие-то причины, по которым меня должны наказать дополнительно? Я их не вижу. Когда детали дела не были известны, у всех было право судить. Но теперь независимый спортивный арбитраж вынес своё решение, и мне кажется, пора остановиться. Продолжать критиковать меня – некорректно», — говорила Шарапова своим недоброжелателям весной 2017-го.