Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Джессикой Пегулой

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Джессикой Пегулой
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.

В матче первого круга Блинкова со счётом 7:6 (9:7), 6:2 обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 51 минуту. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде Блинковой предстоит поединок с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1).

Чарльстон. 1-й круг
03 апреля 2023, понедельник. 19:15 МСК
Анна Бондарь
86
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		2  
7 9 		6  
         
Анна Блинкова
63
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023