Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Джессикой Пегулой
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.
В матче первого круга Блинкова со счётом 7:6 (9:7), 6:2 обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 51 минуту. Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бондарь шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре нереализованных брейк-пойнта.
В следующем раунде Блинковой предстоит поединок с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (1).
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