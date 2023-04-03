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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина посетила матч «Майами Хит». Фото

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина посетила матч «Майами Хит». Фото
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила домашний матч «Майами Хит» в рамках регулярного чемпионата НБА. «Майами» принимал «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:122.

«Увидимся в следующем году, Майами», — подписала фотографии Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Ранее в Майами (США) завершился турнир категории WTA-1000, на котором Рыбакина дошла до финала. В решающем матче Елена со счётом 6:7 (14:16), 2:6 проиграла двукратной чемпионке Уимблдона, чешке Петре Квитовой. У мужчин титул на аналогичном турнире в Майами завоевал чемпион US Open — 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

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