Украинка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с Анной Калинской после матча

Теннисистка из Украины Ангелина Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской после матча.

Спортсменки встречались в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Калинская обыграла 11-ю сеяную украинку Ангелину Калинину со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа.

По окончании матча Калинская подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако Калинина сразу направилась собирать вещи.

Напомним, ранее другая украинка Марта Костюк отказывалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачёвой и Анастасией Потаповой.

Призовой фонд турнира составил $ 780 637. Следующей соперницей Калинской станет бывшая 11-я ракетка мира, представительница Франции Ализе Корне.