Украинка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с Анной Калинской после матча
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Теннисистка из Украины Ангелина Калинина не пожала руку россиянке Анне Калинской после матча.
Спортсменки встречались в рамках первого круга турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Калинская обыграла 11-ю сеяную украинку Ангелину Калинину со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа.
По окончании матча Калинская подошла к сетке для традиционного рукопожатия, однако Калинина сразу направилась собирать вещи.
Напомним, ранее другая украинка Марта Костюк отказывалась от рукопожатий с россиянками Варварой Грачёвой и Анастасией Потаповой.
Призовой фонд турнира составил $ 780 637. Следующей соперницей Калинской станет бывшая 11-я ракетка мира, представительница Франции Ализе Корне.
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