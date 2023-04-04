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Оже-Альяссим снялся с турнира в Монте-Карло

Оже-Альяссим снялся с турнира в Монте-Карло
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Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не примет участие в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«К сожалению, в этом году я должен объявить о своём снятии с турнира в Монте-Карло. Это событие, которого я с нетерпением жду каждый год, однако я боролся с моим левым коленом в течение последних нескольких недель и решил, что самым разумным решением будет взять отпуск, чтобы я мог полностью вылечиться и восстановиться к следующему турниру в Мадриде.

Спасибо за ваши сообщения и вашу поддержку. Совсем скоро увидимся на кортах», — написал Оже-Альяссим на официальной странице в социальной сети.

Соревнования серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.

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