Жабер: я была рада победе Соболенко на Australian Open. Знаю, через что ей пришлось пройти
Поделиться
Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе белорусской спортсменки Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии – 2023, который прошёл в январе.
«Я была очень рада за Арину, когда она выиграла Australian Open. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Это то, что не представлено на всеобщее обозрение. Люди суровы в своих комментариях. Я действительно уважаю Арину. У каждого есть своя история. Я хочу, чтобы люди не торопились с выводами», — приводит слова Жабер Tennis Channel.
Напомним, в решающем матче Australian Open — 2023 Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона — 2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
10:22
-
09:35
-
05:41
-
03:03
-
00:56
-
00:47
-
00:28
- 6 апреля 2023
-
23:42
-
23:38
-
21:53
-
21:01
-
20:51
-
20:11
-
19:39
-
19:31
-
19:18
-
18:24
-
17:52
-
16:40
-
14:19
-
12:09
-
11:01
-
10:16
-
10:14
-
02:42
-
00:41
-
00:22
- 5 апреля 2023
-
23:53
-
22:50
-
22:48
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:10
-
20:28
Партнерский контент