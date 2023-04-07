Жабер: я была рада победе Соболенко на Australian Open. Знаю, через что ей пришлось пройти

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе белорусской спортсменки Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии – 2023, который прошёл в январе.

«Я была очень рада за Арину, когда она выиграла Australian Open. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Это то, что не представлено на всеобщее обозрение. Люди суровы в своих комментариях. Я действительно уважаю Арину. У каждого есть своя история. Я хочу, чтобы люди не торопились с выводами», — приводит слова Жабер Tennis Channel.

Напомним, в решающем матче Australian Open — 2023 Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона — 2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.