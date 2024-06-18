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«О, похоже я готов к Евро». Алькарас сыграл в футбол с Хачановым на тренировке

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас провели совместную тренировку перед стартом на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

После непосредственно тенниса Хачанов и Алькарас продемонстрировали свои футбольные навыки, но с помощью теннисного мяча.

По ходу импровизированный игры в футбол россиянин и испанец вступили в забавный диалог.

Алькарас: О, похоже я готов к чемпионату Европы.

Хачанов: Пройди проверку и езжай.

Отметим, что Хачанов уже завершил выступление на турнире в Лондоне. В матче первого круга соревнований он со счётом 5:7, 6:7 (5:7) уступил 23-й ракетке мира представителю США Себастьяну Корде. Алькарас (1) же в своём первом матче со счётом 6:1, 7:5 обыграл 26-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло.