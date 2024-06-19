Карлос Алькарас раскрыл, сколько дней праздновал титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода во второй круг турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) высказался о своём отдыхе после завоевания титула на «Ролан Гаррос» — 2024.

Ранее Алькарас признавался, что после победы поехал с друзьями на Ибицу.

«Я наслаждался выходными и праздновал. Думаю, мне просто нужно было немного отдохнуть и вернуться сильнее, с большим количеством энергии. Я отдыхал три дня, мне хватило. Теперь у меня много энергии. Рад продолжить», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Отметим, что во втором круге турнира в Лондоне Алькарас сразится с первой ракеткой Великобритании Джеком Дрэйпером (31-й номер мирового рейтинга).