Видео: Новак Джокович чувственно танцует с женой на её дне рождения

На странице в социальной сети Елены Джокович, жены 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, появилось трогательное видео, на котором супружеская пара танцует на дне рождения Елены.

Новак и Елена начали встречаться ещё в 2005 году. В 2014-м у них родился первенец – сын Стефан, позднее, в 2017-м, на свет появилась дочь Тара.

Сегодня, 19 июня, Национальный олимпийский комитет Сербии подтвердил участие Джоковича в Олимпиаде-2024. Важно отметить, что в начале июня Джокович травмировался на «Ролан Гаррос» — 2024. Новак перенёс операцию на мениске и сейчас проходит восстановление. Его участие в Уимблдоне-2024 пока находится под вопросом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 Новак занял лишь четвёртое место.