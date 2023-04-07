Жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло: Рублёв и Хачанов могут встретиться уже в 3-м круге

Стали известны итоги жеребьёвки участников грядущего грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Сетка турнира была опубликована на официальном сайте ATP.
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович получил первый номер посева и начнёт участие в соревновании со второго круга, где сыграет с Брэндоном Накашимой или Маккензи Макдональдом. Также в эту же четверть попали Янник Синнер (7) и Хуберт Хуркач (10).
Первая ракетка России Даниил Медведев (3) попал во вторую четверть и встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером. В этой же части сетки оказались Александр Зверев (13), который поборется с Александром Бубликом, и Хольгер Руне (6), на которого выйдет Доминик Тим (WC) или Ришар Гаске.
Россияне Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (9) попали в третью четверть. Рублёв в стартовом матче сыграет с Марком-Андреа Хюслером или Хауме Мунаром. Соперником Хачанова станет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Также стоит отметить, что российские теннисисты могут встретиться уже в третьем круге. В этой же части сетки оказался норвежец Каспер Рууд (4), а также Энди Маррей, который поборется с Алексом де Минором.
В нижней четверти грек Стефанос Циципас (2) начнёт защиту титула матчем против Бенжамена Бонзи или Бернабе Сапата-Миральеса. На Тейлора Фритца (8) выйдет Стэн Вавринка (WC) или Таллон Грикспор.
- 7 апреля 2023
-
20:59
-
20:30
-
20:21
-
18:45
-
17:30
-
17:18
-
17:04
-
16:55
-
16:46
-
16:34
-
16:32
-
16:15
-
15:17
-
10:22
-
09:35
-
05:41
-
03:03
-
00:56
-
00:47
-
00:28
- 6 апреля 2023
-
23:42
-
23:38
-
21:53
-
21:01
-
20:51
-
20:11
-
19:39
-
19:31
-
19:18
-
18:24
-
17:52
-
16:40
-
14:19
-
12:09
-
11:01