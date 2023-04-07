Жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло: Рублёв и Хачанов могут встретиться уже в 3-м круге

Стали известны итоги жеребьёвки участников грядущего грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Сетка турнира была опубликована на официальном сайте ATP.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович получил первый номер посева и начнёт участие в соревновании со второго круга, где сыграет с Брэндоном Накашимой или Маккензи Макдональдом. Также в эту же четверть попали Янник Синнер (7) и Хуберт Хуркач (10).

Первая ракетка России Даниил Медведев (3) попал во вторую четверть и встретится с Лоренцо Сонего (WC) или квалифаером. В этой же части сетки оказались Александр Зверев (13), который поборется с Александром Бубликом, и Хольгер Руне (6), на которого выйдет Доминик Тим (WC) или Ришар Гаске.

Россияне Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (9) попали в третью четверть. Рублёв в стартовом матче сыграет с Марком-Андреа Хюслером или Хауме Мунаром. Соперником Хачанова станет испанец Алехандро Давидович-Фокина. Также стоит отметить, что российские теннисисты могут встретиться уже в третьем круге. В этой же части сетки оказался норвежец Каспер Рууд (4), а также Энди Маррей, который поборется с Алексом де Минором.

В нижней четверти грек Стефанос Циципас (2) начнёт защиту титула матчем против Бенжамена Бонзи или Бернабе Сапата-Миральеса. На Тейлора Фритца (8) выйдет Стэн Вавринка (WC) или Таллон Грикспор.