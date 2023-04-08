Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Они не виноваты в том, где родились». Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон

«Они не виноваты в том, где родились». Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил решение Уимблдона допустить россиян и белорусов до розыгрыша титулов в 2023 году.

По условиям допуска российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им запретят демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник я не мог не сожалеть, что они не смогли сыграть на Уимблдоне в прошлом году. Это один из крупнейших и самых исторических турниров, которые у нас есть, так что это честно и приятно, что они снова могут сыграть.

(О том, что российские игроки отрицательно высказываются о событиях на Украине) Я считаю, большего от этих парней нельзя и требовать», — приводит слова Рууда Sportskeeda со ссылкой на эфир Eurosport.

Материалы по теме
Без российских спонсоров. Стали известны полные условия допуска россиян на Уимблдон
Без российских спонсоров. Стали известны полные условия допуска россиян на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023