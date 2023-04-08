«Они не виноваты в том, где родились». Рууд признался, что рад допуску россиян на Уимблдон

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд оценил решение Уимблдона допустить россиян и белорусов до розыгрыша титулов в 2023 году.

По условиям допуска российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им запретят демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«Они не виноваты в том, где родились. Как коллега и соперник я не мог не сожалеть, что они не смогли сыграть на Уимблдоне в прошлом году. Это один из крупнейших и самых исторических турниров, которые у нас есть, так что это честно и приятно, что они снова могут сыграть.

(О том, что российские игроки отрицательно высказываются о событиях на Украине) Я считаю, большего от этих парней нельзя и требовать», — приводит слова Рууда Sportskeeda со ссылкой на эфир Eurosport.