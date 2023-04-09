Беккер: в тюрьме меня окружали убийцы и насильники. Там ты ежедневно борешься за выживание

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер в очередной раз поделился деталями своего нахождения в британской тюрьме.
Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.
«Любой, кто говорит, что жизнь в тюрьме – не тяжёлая, лжёт. Меня окружали убийцы, торговцы наркотиками, насильники и другие опасные преступники. Ты каждый день борешься за выживание. Ты должен как можно быстрее окружить себя крутыми парнями, чтобы иметь защиту.
В тюрьме большее значение имеет не ваш статус в обществе, а внутренний стержень, характер. Больше у вас ничего нет. Когда ты ещё без друзей, ты буквально один, и это самое сложное», — приводит слова Беккера BBC.
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