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Беккер: у меня не было руководства, как вести себя после победы на Уимблдоне в 17 лет

Беккер: у меня не было руководства, как вести себя после победы на Уимблдоне в 17 лет
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер раскрыл фундаментальные причины своего тюремного заключения.

Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.

«Я не думаю, что где-то есть руководство по тому, как вести себя, что делать и как проживать жизнь, когда ты выигрываешь Уимблдон в 17 лет. Последовавшие за этим титулом деньги и слава были мне в новинку. Понятно, что я никогда не изучал ни бизнес, ни финансы, и после моей теннисной карьеры я принял несколько опрометчивых решений. В 17 лет я и подумать не мог, что сяду в тюрьму в 50 лет», — приводит слова Беккера BBC.

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