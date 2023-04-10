Вавринка обыграл Грикспора и вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

88-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в матче первого круга представителя Нидерландов Таллона Грикспора (35-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой швейцарского теннисиста со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 28 минут. По ходу игры Вавринка девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Грикспора семь эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

Следующим соперником Вавринки станет 10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходит в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает € 5,779 млн. Действующим победителем является грек Стефанос Циципас.