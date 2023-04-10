Даниил Медведев — об игре на грунте: мне не нравится. Я предпочитаю оставаться чистым
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о своём отношении к грунтовому покрытию.
«Есть ли игроки, которым действительно нравится быть грязными после игры на грунте? Понятия не имею. Мне это не нравится. Я предпочитаю оставаться чистым. Не могу лгать про это. После матчей на грунте носки можно выбрасывать, потому что после стирки в них всё ещё есть грязь, и это ужасно.
Это нормально, что в туре есть грунтовые турниры. Я понимаю, что соревнования должны быть разнообразными», — приводит слова Медведева RMC Sport.
Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтовым покрытием. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявлял, к примеру, Даниил в 2021 году.
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