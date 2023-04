Потапова поддержала Крейчикову в критике WTA за отсутствие достаточного внимания

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова прокомментировала заявление чешской спортсменки Барборы Крейчиковой о недостаточном внимании к теннисистам со стороны WTA.

«В основном WTA почему-то не использует русских спортсменок. Я очень хотела выставить пост после Майами, уже даже фанаты отмечали меня и писали, где хоть одно фото с Потаповой, Грачёвой или Александровой. Выставлялась фотография той, кто выигрывает, но кроме трёх девушек: меня, Кати и Вари. И уже выйдя в 1/4, до сих пор ни одного упоминания про нас. Хотела сделать в шутку и написать: «I hope now I dessert a little post» со смеющимися смайликами и отметить WTA.

Почему я высказываюсь на этот счёт? Потому что Крейчикова тоже говорила. И я её поддерживаю в этом плане. Считаю, WTA ведёт себя немного неправильно в этом направлении. Выбрали несколько игроков и выставляют только их. Лену Рыбакину начали выставлять только с Australian Open в этом году. Хотя она уже выиграла «Шлем» и заслуживает больше внимания, чем некоторые игроки, кого они выставляют регулярно.

Арину Соболенко, представляющую Беларусь, выставляют, – подключился агент Потаповой Александр Островский. – Выигрываешь ТБШ и получаешь внимание.

Но если бы уж и её не выставляли. Было смешно, – ответила Анастасия. – Даже когда я обыграла Гауфф в Майами, выставили видео розыгрыша Кори, где она оформила какой-то красивый пойнт. Но без упоминания как закончился этот матч. В комментариях люди писали: «This is good, but there is a post about Potapova?» Или когда я обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь. Или в паре Грачёва обыграла Онс Жабер. Россиянка обыграла четвёртую ракетку мира. Но немного заметно обходят стороной. Но, думаю, это даже не потому, что мы из России. Нет. Барбора тоже вот высказалась. Её тоже обходят стороной и нет должного внимания. Хотя она этого заслуживает — выиграла «Шлем», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.