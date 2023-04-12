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Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Андреем Рублёвым

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло и сыграет с Андреем Рублёвым
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соперником девятого сеяного Хачанова в матче второго круга был белорус Илья Ивашко (Q).

Встреча продолжалась один час и 40 минут и завершилась победой россиянина в двух сетах со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

На счету Хачанова по три подачи навылет и двойные ошибки, а также два из трёх реализованных брейк-пойнтов. Ивашко не выполнил ни одного эйса, допустил одну ошибку на подаче и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Карен Хачанов встретится с ещё одним россиянином — пятым сеяным Андреем Рублёвым.

Общий призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

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