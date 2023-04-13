Андрей Чесноков: в матче Рублёв — Хачанов нет фаворита. Но будет настоящая заруба!
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Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва.
«Рублёв и Хачанов тоже здорово начали сезон на грунте. Оба стартовали с уверенных побед над хорошими испанскими грунтовиками. Впереди их ждёт очный матч. Думаю, что один-два розыгрыша решат исход всего матча. Фаворита тут точно нет: шансы 50 на 50. Но уверен, что будет настоящая заруба!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Встреча российских теннисистов пройдёт сегодня, 13 апреля (13:30 мск), в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Счёт личных встреч в пользу Карена — 3-2. Теннисисты никогда не встречались на грунтовом покрытии на официальных турнирах ATP.
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