Андрей Чесноков: в матче Рублёв — Хачанов нет фаворита. Но будет настоящая заруба!

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался о предстоящей встрече россиян Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

«Рублёв и Хачанов тоже здорово начали сезон на грунте. Оба стартовали с уверенных побед над хорошими испанскими грунтовиками. Впереди их ждёт очный матч. Думаю, что один-два розыгрыша решат исход всего матча. Фаворита тут точно нет: шансы 50 на 50. Но уверен, что будет настоящая заруба!» — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Встреча российских теннисистов пройдёт сегодня, 13 апреля (13:30 мск), в рамках третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Счёт личных встреч в пользу Карена — 3-2. Теннисисты никогда не встречались на грунтовом покрытии на официальных турнирах ATP.