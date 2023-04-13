Рууд вылетел с турнира в Монако и теперь может уступить звание 4-й ракетки мира Медведеву

Четвёртая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), уступив в матче третьего круга 100-й ракетке мира немцу Ян-Леннарду Штруффу.
Игра завершилась довольно неожиданной победой немецкого теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету Ян-Леннарда Штруффа три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Рууд три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
Поражение Каспера Рууда и его вылет с турнира в Монако также означает, что в случае успеха Даниила Медведева в двух ближайших кругах турнира россиянин обгонит норвежца и в понедельник сам станет четвёртой ракеткой мира. Стоит отметить, что при удачном стечении обстоятельств Даниил может стать даже 3-й ракеткой мира. Ведь Циципасу, идущему 3-м в мировом рейтинге, ещё надо защитить 1000 рейтинговых очков за прошлогодний титул в Монте-Карло.
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