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Даниил Медведев за три часа одолел Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Даниил Медведев за три часа одолел Зверева в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 779 335.

В матче третьего круга Медведев (3) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (13). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 8 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Зверева четыре эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинальном раунде Медведев встретится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне, который не сыграл в 1/8 финала из-за снятия соперника.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 9
6 		5 6 7
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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