Анна Дмитриева: с Медведевым нельзя ошибаться, а Зверев испугался в решающий момент

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Александром Зверевым — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
«Абсолютно равная борьба. Даже небольшой перевес был у Зверева, но в решающий момент он испугался. Медведев сыграл неплохую игру, учитывая, что он не любит грунтовые покрытия. Даниил играл скорее в защите, и это был тактический вариант, когда он хорошо использовал укороченные.
Зверев вёл игру, но играл не слишком резко, а с запасом, потому что понимал, что с Даней нельзя ошибаться. Медведев дал две двойные, проиграл подачу, после который Зверев подавал на матч — тут не только сетку разберёшь. Но Даня всё это обратил в шутку, а судья — молодец. Он знал, что имеет дело с сумасшедшим, поэтому не стал усугублять ситуацию: спустился и поставил эту палку. Что касается рукопожатия Медведева и Зверева, то это не было раздражением друг на друга. Саша просто был огорчён результатом. Зверев просто выпустил матч из своих рук. Медведев выдержал это испытание, хотя ситуация игровая возникала не в его пользу», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 апреля 2023
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
12:58
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:15
-
12:05
-
11:53
-
11:15
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:28
-
07:26
-
02:43
-
01:45
-
00:47
-
00:36
-
00:27
-
00:14
- 13 апреля 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:43
-
22:25
-
22:03
-
21:49
-
21:20
-
20:46
-
20:25
-
19:52
-
19:16