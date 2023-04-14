Анна Дмитриева: с Медведевым нельзя ошибаться, а Зверев испугался в решающий момент

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе Даниила Медведева в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с Александром Зверевым — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

«Абсолютно равная борьба. Даже небольшой перевес был у Зверева, но в решающий момент он испугался. Медведев сыграл неплохую игру, учитывая, что он не любит грунтовые покрытия. Даниил играл скорее в защите, и это был тактический вариант, когда он хорошо использовал укороченные.

Зверев вёл игру, но играл не слишком резко, а с запасом, потому что понимал, что с Даней нельзя ошибаться. Медведев дал две двойные, проиграл подачу, после который Зверев подавал на матч — тут не только сетку разберёшь. Но Даня всё это обратил в шутку, а судья — молодец. Он знал, что имеет дело с сумасшедшим, поэтому не стал усугублять ситуацию: спустился и поставил эту палку. Что касается рукопожатия Медведева и Зверева, то это не было раздражением друг на друга. Саша просто был огорчён результатом. Зверев просто выпустил матч из своих рук. Медведев выдержал это испытание, хотя ситуация игровая возникала не в его пользу», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.