Зверев обвинил Медведева в нечестной игре после поражения на «Мастерсе» в Монте-Карло

Олимпийский чемпион 2020 года, немецкий теннисист Александр Зверев обвинил Даниила Медведева в нечестной игре после поражения от россиянина в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Вчерашняя игра продолжалась более трёх часов и завершилась победой российского теннисиста со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
«Он один из самых несправедливых игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он этого не делает. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начинаю играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом. Конечно, вы можете сказать, что нехорошо, что я отвлекаюсь. Этого не должно случаться со мной, и это полностью моя вина, и это действительно было плохо с моей стороны. Но всё же я чувствую, что честная игра всегда должна быть частью спорта», — сказал Зверев в послематчевом интервью Sky Sports.
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