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Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Руне: онлайн-трансляция «Мастерса» в Монте-Карло-2023, результаты, сетка, где смотреть

Рублёв — первый полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло! Медведев готовится. LIVE!
Даниил Сальников
Битвы за полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло! LIVE!
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В Монако пора четвертьфиналов! Что покажут наши парни? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 6-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В пятницу должны быть полностью сыграны четвертьфиналы. Лидер российского тенниса Даниил Медведев (3-й номер посева) сражается с Принцем Датским – Хольгером Руне (6), с которым он ранее не встречался. Андрею Рублёву (5) противостоит непростой немецкий соперник – Ян-Леннард Штруфф (Q), у которого с россиянином положительный баланс встреч – 3-2. Однако их последний поединок в рамках 1-го круга «Ролан Гаррос» остался как раз за Штруффом. В других четвертьфиналах сыграют Тейлор Фритц (8) – Стефанос Циципас (2) и Лоренцо Музетти (16) – Янник Синнер (7). Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Монте-Карло-2023. Сетка
Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 5  
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 16:00 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Рублёв — в полуфинале! Рублёв ведёт по сетам — 1:0
Live Даниил Сальников

Рублёв — в полуфинале!

И не стал Андрей Рублёв доводить дело до 3-го сета. Разобрался с соперником на тай-брейке 2-й партии и стал первым полуфиналистом Монте-Карло-2023. Его соперник определится в паре Циципас — Фритц.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 5  
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
13:44 Даниил Сальников

Чуть увереннее отыграли дальше теннисисты на своих подачах в оставшихся геймах — 6:6. Судьба партии теперь решится на тай-брейке.

13:29 Даниил Сальников

Неожиданно Штруфф добился обратного брейка — Андрей очень бурно отреагировал и прокричал нецензурно. За это получил предупреждение. 4:4.

13:26 Даниил Сальников

Наконец-то сделал Рублёв брейк во втором сете — 4:3. Причём в каждом гейме на чужой подаче у Андрея были брейк-пойнты, но только на 4-й раз он их смог реализовать.

13:25 Даниил Сальников

У Андрея накануне было очень непростое дерби с товарищем по сборной Кареном Хачановым. Но Рублёв справился в двух сетах.

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13:17 Даниил Сальников

Рублёв ведёт по сетам — 1:0

Андрей Рублёв уверенно взял первый сет у Ян-Леннард Штруффа — 6:1 за 26 минут. Во второй партии пока упорная борьба. Теннисисты берут свои свои подачи — 3:2 в пользу Штруффа. Подробнее за ходом матча следите в нашей текстовой трансляции.

Монте-Карло. 1/4 финала
14 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 5  
         
Ян-Леннард Штруфф
100
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
13:13 Даниил Сальников

Полный срез прошлого игрового дня, когда был был сыгран весь 3-й круг, в нашем лайве дня.

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Расписание четвертьфиналов

Сегодня будут разыграны все четвертьфиналы. Вот как выглядит расписание пятницы:

Расписание на пятницу в Монте-Карло-2023:
12:00 мск. Андрей Рублёв (5) — Ян-Леннард Штруфф (Q)
Далее. Тейлор Фритц (8) — Стефанос Циципас (2)
Не ранее 16:00. Даниил Медведев (3) — Хольгер Руне (6)
Далее. Лоренцо Музетти (16) — Янник Синнер (7)
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