Рублёв — первый полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло! Медведев готовится. LIVE!

В Монако пора четвертьфиналов! Что покажут наши парни? Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 6-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В пятницу должны быть полностью сыграны четвертьфиналы. Лидер российского тенниса Даниил Медведев (3-й номер посева) сражается с Принцем Датским – Хольгером Руне (6), с которым он ранее не встречался. Андрею Рублёву (5) противостоит непростой немецкий соперник – Ян-Леннард Штруфф (Q), у которого с россиянином положительный баланс встреч – 3-2. Однако их последний поединок в рамках 1-го круга «Ролан Гаррос» остался как раз за Штруффом. В других четвертьфиналах сыграют Тейлор Фритц (8) – Стефанос Циципас (2) и Лоренцо Музетти (16) – Янник Синнер (7). Следите за ходом дня в нашем онлайне!