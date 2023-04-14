Рублёв — первый полуфиналист «Мастерса» в Монте-Карло! Медведев готовится. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 6-го игрового дня на «Мастерсе» в Монте-Карло. В пятницу должны быть полностью сыграны четвертьфиналы. Лидер российского тенниса Даниил Медведев (3-й номер посева) сражается с Принцем Датским – Хольгером Руне (6), с которым он ранее не встречался. Андрею Рублёву (5) противостоит непростой немецкий соперник – Ян-Леннард Штруфф (Q), у которого с россиянином положительный баланс встреч – 3-2. Однако их последний поединок в рамках 1-го круга «Ролан Гаррос» остался как раз за Штруффом. В других четвертьфиналах сыграют Тейлор Фритц (8) – Стефанос Циципас (2) и Лоренцо Музетти (16) – Янник Синнер (7). Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Рублёв — в полуфинале!
И не стал Андрей Рублёв доводить дело до 3-го сета. Разобрался с соперником на тай-брейке 2-й партии и стал первым полуфиналистом Монте-Карло-2023. Его соперник определится в паре Циципас — Фритц.
Чуть увереннее отыграли дальше теннисисты на своих подачах в оставшихся геймах — 6:6. Судьба партии теперь решится на тай-брейке.
Неожиданно Штруфф добился обратного брейка — Андрей очень бурно отреагировал и прокричал нецензурно. За это получил предупреждение. 4:4.
Наконец-то сделал Рублёв брейк во втором сете — 4:3. Причём в каждом гейме на чужой подаче у Андрея были брейк-пойнты, но только на 4-й раз он их смог реализовать.
У Андрея накануне было очень непростое дерби с товарищем по сборной Кареном Хачановым. Но Рублёв справился в двух сетах.
Рублёв ведёт по сетам — 1:0
Андрей Рублёв уверенно взял первый сет у Ян-Леннард Штруффа — 6:1 за 26 минут. Во второй партии пока упорная борьба. Теннисисты берут свои свои подачи — 3:2 в пользу Штруффа. Подробнее за ходом матча следите в нашей текстовой трансляции.
Полный срез прошлого игрового дня, когда был был сыгран весь 3-й круг, в нашем лайве дня.
Расписание четвертьфиналов
Сегодня будут разыграны все четвертьфиналы. Вот как выглядит расписание пятницы:
12:00 мск. Андрей Рублёв (5) — Ян-Леннард Штруфф (Q)
Далее. Тейлор Фритц (8) — Стефанос Циципас (2)
Не ранее 16:00. Даниил Медведев (3) — Хольгер Руне (6)
Далее. Лоренцо Музетти (16) — Янник Синнер (7)
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