Дмитриева прокомментировала выход Рублёва в полуфинал турнира в Монте-Карло

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о выходе российского теннисиста Андрея Рублёва в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло.

В четвертьфинале пятый сеяный Рублёв нанёс поражение немцу Ян-Леннарду Штруффу, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

«Рублёв почему-то много нервничал во втором сете. Много для себя ошибался. Но он был сильнее, первый сет предопределил его преимущество. Андрей в хорошей форме. Если бы он не так дёргался, то ему ещё было бы полегче. А может быть, его это возбуждает. Трудно сказать. В принципе, ему комфортно — он хорошо подаёт, у него очень чёткие удары, нет срывов. Рублёв в хорошем состоянии», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.