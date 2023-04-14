Дмитриева объяснила, почему Медведев проиграл Руне в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева рассказала, почему Даниил Медведев проиграл в матче против датчанина Хольгера Руне (3:6, 4:6).

«Руне — современный тип игрока на задней линии, а Медведев — игрок предыдущего поколения, который не любит играть с молодыми. Руне удобно играть на грунте. Он сложился как хороший игрок ещё в юношеском возрасте, а там обычно играют на грунтовых кортах. Он точно так же, как Медведев, не ошибается, только его удары плотнее, мощнее и более целенаправленные.

Медведев не успел восстановиться. У него не было на это времени. Он закончил поздно. Пока сделал все массажи, провёл пресс-конференции — середина ночи. А уже в три дня выходить на корт. Конечно, это не объясняет на сто процентов его не очень удачную игру, но в то же время у Руне вчера вообще не было матча — его соперник отказался и он отдыхал.

Датчанин вышел свеженьким, полным амбиций и энергии, а Медведев должен был ещё психологически отойти от того сумасшедшего матча, который они провели со Зверевым. И это я не говорю о физическом состоянии Медведева: всё таки три часа бегать — это не хухры-мухры. Ничего страшного. Но Медведеву противно проигрывать 19-летнему парню. Руне — это один из игроков будущего», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.