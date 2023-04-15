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Елена Рыбакина назвала своих главных соперниц в теннисе

Елена Рыбакина назвала своих главных соперниц в теннисе
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих главных соперницах на корте.

«Сейчас много достаточно хороших игроков, со многими очень тяжёлые матчи у меня. Наверное, с начала года у нас такое противостояние с Ариной Соболенко, но очень много теннисисток, с которыми непросто играть и хочется побеждать. Это и Барбора Крейчикова, очень сильный игрок Онс Жабер, которая сейчас возвращается и только выиграла турнир, Ига Свёнтек, конечно же. Поэтому да, соперников очень много», — сказала Рыбакина в интервью Vesti.kz.

Ранее Рыбакина подтвердила, что примет участие в грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 17 по 23 апреля.

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