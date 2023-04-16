Янчук объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал ход и результаты финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором россиянин Андрей Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

«Андрей — молодец! Он выдержал, перетерпел — это в его характере и стиле. Уже не первый матч, который он вытаскивает, проигрывая его, оказавшись в трудном положении. В решающем сете Рублёв проигрывал 1:4. Руне молодой и дерзкий. Рановато ему доминировать на таких турнирах. Он и так сделал очень многое. Когда Руне ударил два смэша в сетку и подал две двойные подачи — было видно, что он потерял уверенность и мечется внутри.

Этим и воспользовался Рублёв. Андрей играет до конца. Были небольшие ошибки. Он сумел до конца додавить и заслуженно победил! Это не случайность. Это то, что сработало. Андрей выглядел маститым, опытным и мужественным бойцом на корте, в отличие от Руне, который метался, рвался, призывал публику болеть за него.

Чувствуется, что Руне не хватило напора, стабильности, веры и психологической устойчивости. Он провалил концовку матча. То, что Руне вышел в финал — это уже здорово! Он одержал много разных побед хороших. В будущем Руне будет игроком высокого класса. Он довольно шустрый, остро играет. Рублёву он не уступал до самого конца. Тем и ценнее победа на таком турнире в Монте-Карло!» — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Андрей Рублёв впервые в карьере выиграл на «Мастерсе». Это 13-й титул в карьере российского теннисиста.