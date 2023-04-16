Рублёв — Руне: ты ещё так молод, а у тебя уже есть «Мастерс», дай мне хотя бы раз выиграть

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался после победы на турнире в Монте-Карло, поблагодарив команду и болельщиков, а также обратился к своему сопернику по финалу датчанину Хольгеру Руне. Рублёв впервые в карьере выиграл титул турнира серии «Мастерс», одержав в финальном матче волевую победу — 5:7, 6:2, 7:5.
«Хочу поздравить Хольгера с потрясающей неделей. Знаю, как тяжело проигрывать в финале. Но, чувак, ты ещё слишком молод, а у тебя уже есть «Мастерс». Дай мне хотя бы разок выиграть.
Спасибо моей команде, мы стали работать в этом году, и это наш первый титул, спасибо вам. Надеюсь, я вас не раздражаю и я всё ещё вам нравлюсь.
Хочу сказать спасибо вам, ребята. С учётом того, из какой я страны, иметь такую поддержку по всему миру – для меня очень много значит», — сказал Рублёв во время церемонии награждения.
Также стоит отметить, что во время церемонии российский теннисист перепутал княгиню Монако с президентом Федерации тенниса Монако.
«Перегрелся на солнце, ребят, простите! Возможно, я немножко глуп, извиняюсь», — сказал Рублёв.
- 16 апреля 2023
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