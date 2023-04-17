Стал известен первый соперник Новака Джоковича на турнире в Баня-Луке
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Определился первый соперник 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича (1) на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Им стал 18-летний французский теннисист Люка Ван Аш (87-я ракетка мира).
В первом круге Ван Аш со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 обыграл трёхкратного победителя ТБШ, бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Их встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Ван Аш ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету 38-летнего Вавринки четыре эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Призовой фонд нового турнира в Баня-Луке составил € 562 815. Соревнования продлятся до 23 апреля.
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