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Борис Беккер высказался о победе Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Борис Беккер высказался о победе Андрея Рублёва в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер отреагировал на первую в карьере победу шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс».

Это произошло на грунте в Монте-Карло (Монако). В решающем матче Рублёв одержал волевую победу над 19-летним датчанином Хольгером Руне — 5:7, 6:2, 7:5. Помимо дебютного трофея и 1000 рейтинговых очков, Рублёв заработал € 892 590 призовых.

«Меня всегда впечатляли его навыки успешно выполнять фирменные удары на любой поверхности», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Рублёв стал шестым российским теннисистом, побеждавшим на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, и сравнялся по количеству завоёванных титулов с Кареном Хачановым.

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