Свёнтек — о неудачах в 2023 году: я проиграла солидным соперницам: Крейчиковой, Рыбакиной

Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек высказалась о своих профессиональных неудачах в 2023 году.
«Я бы не сказала, что поражения в 2023 году вызвали у меня панику. Я говорила о том, что произошло в Австралии, обо всём давлении, с которым мне пришлось столкнуться. Это было нелегко. Но я бы хотела отметить, что проигрывала довольно солидным соперницам, таким как Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина. Я знаю, что они могут показывать отличную игру. Конечно, хочется с лёгкостью побеждать, но, когда случается нечто подобное, единственное, что я могу сделать, это думать о будущем и вносить изменения в свою игру.
Я бы не сказала, что неудачи — это плод ментальных проблем или чего-то ещё. Просто дело в отдельно взятых матчах. Я не возвращаюсь к этому», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.
- 19 апреля 2023
-
10:51
-
10:14
-
09:49
-
00:27
-
00:12
- 18 апреля 2023
-
23:22
-
21:24
-
20:07
-
19:05
-
18:11
-
17:53
-
17:18
-
16:52
-
16:36
-
16:12
-
15:42
-
15:40
-
13:29
-
12:48
-
11:30
-
11:00
-
07:27
-
07:17
-
05:59
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:22
-
00:12
- 17 апреля 2023
-
23:24
-
23:14
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
20:37