Свёнтек — о неудачах в 2023 году: я проиграла солидным соперницам: Крейчиковой, Рыбакиной

Польская теннисистка, первая ракетка мира в одиночном разряде Ига Свёнтек высказалась о своих профессиональных неудачах в 2023 году.

«Я бы не сказала, что поражения в 2023 году вызвали у меня панику. Я говорила о том, что произошло в Австралии, обо всём давлении, с которым мне пришлось столкнуться. Это было нелегко. Но я бы хотела отметить, что проигрывала довольно солидным соперницам, таким как Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина. Я знаю, что они могут показывать отличную игру. Конечно, хочется с лёгкостью побеждать, но, когда случается нечто подобное, единственное, что я могу сделать, это думать о будущем и вносить изменения в свою игру.

Я бы не сказала, что неудачи — это плод ментальных проблем или чего-то ещё. Просто дело в отдельно взятых матчах. Я не возвращаюсь к этому», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.