Жабер обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии (22-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:1, 5:7, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Жабер выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей тунисской теннисистки станет победительница противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.