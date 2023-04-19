Жабер обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии (22-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:1, 5:7, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.
Жабер выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11.
Следующей соперницей тунисской теннисистки станет победительница противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.
Штутгарт. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 21:30 МСК
4
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
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22
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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