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Жабер обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Штутгарте

Жабер обыграла Остапенко и вышла в третий круг турнира в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер нанесла поражение Елене Остапенко из Латвии (22-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) со счётом 6:1, 5:7, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Жабер выполнила девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей тунисской теннисистки станет победительница противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.

Штутгарт. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 21:30 МСК
Онс Жабер
4
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 6
6 		5 3
         
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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