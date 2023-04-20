Соболенко — о победе над Крейчиковой: такие игры помогают научиться сохранять концентрацию

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой.

«Я очень рада этой победе. С Барборой всегда непросто играть. Думаю, в этот раз моя подача действительно хорошо работала. На приёме я оказывала на неё сильное давление, чтобы у соперницы было меньше времени. Встреча с Барборой в первом матче — это действительно сложно, но в то же время помогает мне научиться сохранять концентрацию с первых кругов и бороться за каждое очко», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Соболенко ждёт встреча с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Кристина Бушкэ (Испания, Q).