Соболенко — о победе над Крейчиковой: такие игры помогают научиться сохранять концентрацию

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой.
«Я очень рада этой победе. С Барборой всегда непросто играть. Думаю, в этот раз моя подача действительно хорошо работала. На приёме я оказывала на неё сильное давление, чтобы у соперницы было меньше времени. Встреча с Барборой в первом матче — это действительно сложно, но в то же время помогает мне научиться сохранять концентрацию с первых кругов и бороться за каждое очко», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Соболенко ждёт встреча с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Кристина Бушкэ (Испания, Q).
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