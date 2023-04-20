Жабер прокомментировала победу в матче с Остапенко на турнире в Штутгарте

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе в матче второго круга грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с латвийской спортсменкой Еленой Остапенко.

«Определённо терпение было одним из ключевых моментов в этом матче, но, на мой взгляд, самым важным было признание силы соперницы. Я была в порядке и понимала, что она не может играть так весь матч. Если бы она додержала этот напор, она заслуживала бы победы. В моём случае, чем дольше я сохраняю терпение, тем лучше играю. Тогда игра идёт в моём ритме», — приводит слова Жабер The National News.

Следующей соперницей тунисской теннисистки станет победительница противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Елена Рыбакина (Казахстан).