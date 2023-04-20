Кори Гауфф — Анастасия Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Штутгарте

Сегодня, 20 апреля, российская теннисистка Анастасия Потапова (24-я в рейтинге WTA) встретится с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Анастасия Потапова во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Гауфф. При этом свою вторую победу Кори одержала в матче, который не был доигран — уступая 0:5 в первой партии в Монреале-2021, Анастасия отказалась от продолжения борьбы. До этого американка выиграла в стартовом раунде US Open — 2019 — 3:6, 6:2, 6:4. А совсем недавно, в третьем круге Майами-2023, Потапова взяла реванш — 6:7(8), 7:5, 6:2 за 2 часа 42 минуты!

В матче первого круга на турнире в Германии Кори Гауфф обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову (2:6, 6:4, 6:7 (3:7)). Анастасия Потапова в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии (3:6, 6:3, 7:6 (7:4)). Призовой фонд турнира составляет € 780 637.