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«Я никогда ничего не боюсь». Потапова прокомментировала победу над Кори Гауфф в Штутгарте

«Я никогда ничего не боюсь». Потапова прокомментировала победу над Кори Гауфф в Штутгарте
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф со счётом 6:2, 6:3 во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Матч получился сложным – и психологически, и физически, пускай он и не длился три сета, как в Майами. Может быть, мне просто очень нравится грунт – особенно в зале. Это комбинация мечты.

Если честно, я не знаю почему. Я же агрессивная теннисистка, а грунт больше для тех, кто много бегает, крутит мяч. Но мне кажется, что я хорошо двигаюсь на грунте и могу атаковать. Это комбинация, которая хорошо работает», — приводит слова Потаповой пресс-служба WTA.

Также Потапова ответила, не боялась ли, что Гауфф перевернёт ход игры.

«Я никогда ничего не боюсь. У меня такая черта. Я всегда иду вперёд, пока не получу желаемое», — сказала россиянка.

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