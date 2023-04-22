Маттео Берреттини не сыграет на «Мастерсе» в Мадриде

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 26 апреля по 7 мая.

Напомним, на прошлой неделе Берреттини снялся по ходу грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) из-за надрыва косых мышц живота. В третьем круге Маттео должен был сыграть с будущим финалистом турнира 19-летним датчанином Хольгером Руне.

«Я начал интенсивную программу реабилитации в Барселоне. Я сделаю всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться к соревнованиям. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде. Я буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написал Берреттини в социальных сетях, добавив следующее фото.