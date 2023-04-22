Анастасия Потапова высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в Штутгарте

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Отметим, что ранее теннисистки ни разу не проводили матчи на уровне WTA.

«Она мощный и потрясающий игрок. Мне точно будет тяжело. Но это хороший шанс проверить свою игру на самом высоком уровне, ведь в этом году она выиграла турнир «Большого шлема». Эта игра поможет мне увидеть, что и где я могу улучшить, или, возможно, что я уже нахожусь на этом уровне. Очень жду этого матча», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.