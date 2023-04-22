Анастасия Потапова высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в Штутгарте
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Отметим, что ранее теннисистки ни разу не проводили матчи на уровне WTA.
«Она мощный и потрясающий игрок. Мне точно будет тяжело. Но это хороший шанс проверить свою игру на самом высоком уровне, ведь в этом году она выиграла турнир «Большого шлема». Эта игра поможет мне увидеть, что и где я могу улучшить, или, возможно, что я уже нахожусь на этом уровне. Очень жду этого матча», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
10:51
-
10:47
-
10:36
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
09:58
-
09:39
- 21 апреля 2023
-
23:42
-
22:48
-
22:16
-
21:32
-
21:10
-
20:58
-
20:00
-
19:42
-
19:34
-
18:50
-
18:14
-
18:10
-
17:50
-
17:23
-
16:49
-
16:37
-
16:25
-
16:01
-
15:43
-
15:42
-
15:33
-
14:39
-
14:17
-
13:18
-
13:17
-
12:34
-
12:32
Партнерский контент