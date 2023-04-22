«Возможно, я могу стать одной из них». Потапова — о победах над теннисистками из топ-10
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о том, что в пятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA.
Это произошло на грунтовом турнире (в помещении) категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале 22-летняя Потапова одержала победу над пятой ракеткой мира представительницей Франции Каролин Гарсией (4:6, 6:3, 6:3).
«Я рада этим победам, потому что они показывают мне, что я могу конкурировать с игроками из топ-10. Возможно, это означает, что я могу стать одной из них. Надеюсь, скоро буду там — в конце этого сезона или в следующем. Я так усердно над этим работаю (улыбается)», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.
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