«Возможно, я могу стать одной из них». Потапова — о победах над теннисистками из топ-10

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о том, что в пятый раз в карьере обыграла соперницу из топ-5 рейтинга WTA.

Это произошло на грунтовом турнире (в помещении) категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале 22-летняя Потапова одержала победу над пятой ракеткой мира представительницей Франции Каролин Гарсией (4:6, 6:3, 6:3).

«Я рада этим победам, потому что они показывают мне, что я могу конкурировать с игроками из топ-10. Возможно, это означает, что я могу стать одной из них. Надеюсь, скоро буду там — в конце этого сезона или в следующем. Я так усердно над этим работаю (улыбается)», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.